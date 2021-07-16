«Лестер» бесплатно подписал бывшего защитника «Челси»

Бертранд стал игроком «лисов»

Райан Бертранд / Фото: пресс-служба Лестера

Бывший защитник «Челси» Райан Бертранд стал игроком «Лестера», сообщает пресс-служба «лисов».

Бертранд достался «Лестеру» бесплатно, так как перешел в команду в статусе свободного агента.

Бертранд – воспитанник «Челси», который 10 лет принадлежал лондонскому клубу (до 2015-го года), а затем был продан в «Саутгемптон» за 13 миллионов евро. Тем не менее, 31-летний Бертранд за 10 лет в «Челси» провел лишь 57 матчей.

Ранее сообщалось, что «Лестер» заинтересован в вингере «Динамо» Викторе Цыганкове.