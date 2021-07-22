«Лестеру» интересен хавбек «Арсенала»

Мэйтленд-Найлс может сменить клуб

Эйнсли Мэйтленд-Найлс / Фото: ВВС

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс интересен сразу трем клубам АПЛ, сообщает ВВС.

По информации источника, это «Лестер», «Саутгемптон» и «Бернли». Все команды не хотят рассматривать вариант с арендой, а намерены купить 23-летнего полузащитника у «Арсенала».

Мэйтленд-Найлс является воспитанником «Арсенала», в прошлом сезоне он выступал в «Вест Бромвиче» на правах аренды.

Ранее «Арсенал» презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон.