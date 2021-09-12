Летний новичок «Динамо» подтвердил заражение коронавирусом

Подозрение на заболевание оказалось верным

Эрик Рамирес / Фото - ФК Динамо Киев

Тестирование подтвердило подозрение на коронавирус у нападающего «Динамо» Эрика Рамиреса. Об этом летний новичок киевлян рассказал в своем Instagram. Футболист заразился, находясь в расположении сборной Венесуэлы.

Перед матчем против Парагвая два дня назад мой тест на коронавирус дал положительный результат. Мне уже лучше, я иду на поправку. Надеюсь, скоро он будет отрицательным, и я смогу вернуться в команду и продолжить работать. Спасибо за ваше внимание.

Ранее сообщалось, что Рамирес – первый венесуэлец в чемпионате Украины.