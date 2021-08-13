Тренер «Динамо»: «Мы были близки к третьему голу, но каждый раз нам чего-то не хватало в завершении»
Рамирес – первый венесуэлец в чемпионате Украины
Форвард уже успел забить
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес дебютировал за команду в УПЛ.
Он сыграл в матче с «Минаем» и даже отметился голом и ассистом. Он стал первым футболистом из Венесуэлы, сыгравшим в УПЛ.
Также Рамирес – представитель 9-й страны в УПЛ из Латинской Америки. В чемпионате Украины из того же региона играли представители Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Боливии, Перу, Парагвая и Эквадора.
Рамирес перешел в «Динамо» этим летом.
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