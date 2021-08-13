Рамирес – первый венесуэлец в чемпионате Украины

Форвард уже успел забить

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес дебютировал за команду в УПЛ.

Он сыграл в матче с «Минаем» и даже отметился голом и ассистом. Он стал первым футболистом из Венесуэлы, сыгравшим в УПЛ.

Также Рамирес – представитель 9-й страны в УПЛ из Латинской Америки. В чемпионате Украины из того же региона играли представители Бразилии, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Боливии, Перу, Парагвая и Эквадора.

Рамирес перешел в «Динамо» этим летом.