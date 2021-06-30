Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Лев: «Беру на себя ответственность за вылет сборной Германии с Евро-2020»
Наставник «бундестим» пожелал удачи Флику
Йоахим Лев / Фото - eurosportГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев на пресс-конференции после вылета национальной команды с Евро-2020 назвал себя виновным в фиаско «бундестим».
Цитирует Лева пресс-служба Немецкого футбольного союза в Twitter.
«Разочарование очень, очень глубокое. Мне жаль, что мы разочаровали наших фанатов и не вызвали такого ажиотажа, которого мы хотели. Я беру на себя ответственность за наш вылет, без всяких «если» и «но». Прошло 15 долгих лет с множеством прекрасных моментов и, конечно же, некоторыми разочарованиями. У команды и игроков впереди блестящее будущее. Удачи Ханси Флику, я желаю ему всего наилучшего».
Это был последний матч сборной Германии под руководством Лева. Его место займет экс-тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Напомним, сборная Германии проиграла англичанам (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2020 и осталась за бортом турнира.
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