Лев и Петкович – главные кандидаты на пост тренера сборной России

Местные специалисты возглавить команду отказались

Фото: goal.com

Сборная России начала поиски нового главного тренера.

Свой пост покинет Станислав Черчесов. Он будет уволен за провальное для команды Евро-2020. Россия не смогла выйти из группы, пропустив семь мячей и лишь раз победив.

Среди главных кандидатов – Йоахим Лев, покинувший сборную Германии и тренер Швейцарии Владимир Петкович. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро.

Еще одним кандидатов является Андре Виллаш-Боаш. Ранее он работал в России в «Зените».

Примечательно, что российские специалисты от поста тренера сборной отказались.