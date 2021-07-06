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Лев и Петкович – главные кандидаты на пост тренера сборной России
Местные специалисты возглавить команду отказались
Фото: goal.com
Сборная России начала поиски нового главного тренера.
Свой пост покинет Станислав Черчесов. Он будет уволен за провальное для команды Евро-2020. Россия не смогла выйти из группы, пропустив семь мячей и лишь раз победив.
Среди главных кандидатов – Йоахим Лев, покинувший сборную Германии и тренер Швейцарии Владимир Петкович. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Евро.
Еще одним кандидатов является Андре Виллаш-Боаш. Ранее он работал в России в «Зените».
Примечательно, что российские специалисты от поста тренера сборной отказались.
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