Горецка продлил контракт с «Баварией» до 2026 года
Левандовски и Клопп могут воссоединиться на «Энфилде»
Голеадор в следующем году может оказаться в АПЛ
16 сентября 19:47
Клопп и Левандовски / Фото: nachedeu.com
В следующем сезоне форвард «Баварии» Роберт Левандовски может попробовать свои силы в АПЛ, сообщает Fichajes.
«Ливерпуль» называется вероятным местом продолжения карьеры польского голеадора. Отметим, что мерсисайдцев возглавляет Юрген Клопп, под руководством которого нападающий ранее выступал в составе «Боруссии» Д.
Источник утверждает, что Левандовски собирается покинуть Бундеслигу и готов перебраться на «Энфилд».
Напомним, что «Бавария» нашла замену Роберту в составе действующих победителей Лиги чемпионов.
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