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Левандовски хет-триком отправил «Баварию» в плей-офф ЛЧ, разгромив «Бенфику» Яремчука

Португальцы опустились на третью строчку в таблице
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:25
Левандовски хет-триком отправил «Баварию» в плей-офф ЛЧ, разгромив «Бенфику» Яремчука
Роберт Левандовски / фото - beIN SPORTS

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Бенфику» в Мюнхене.

Счет открыл Роберт Левандовски, отпраздновав голом свой 100-й матч под эгидой ЛЧ.

Развить преимущество команды ему помог Серж Гнабри, отличившийся на 32-й минуте.

Под занавес первого тайма Морато помог «орлам» сократить отставание.

Вторую половину встречи мюнхенцы начали с очередного гола. Забил Лерой Сане.

После этого Левандовски продолжил свое голевое шествие, оформив хет-трик в ворота португальцев.

Между его вторым и третьим голом успел отличиться форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес, но его гол уже ни на что не влиял.

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вышел в основном составе, но был заменен на 64-й минуте, оставшись без результативных действий.

«Бавария» обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав 12 очков из 12-ти. «Орлы» же опустились на третье место в таблице.

Лига чемпионов, группа Е

«Бавария» – «Бенфика» 5:2

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Моренто, 38, Нуньес, 74.

«Бавария»: Нойер, Павар, Упамекано, Ньянзу, Дэвис (Ричардс, 65), Горетцка, Киммих (Забитцер, 72), Левандовски, Гнабри (Сарр, 85), Коман (Мусиала, 64), Сане (Мюллер, 72).

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Вериссимо, Морато, Гримальдо (Гонсалу Рамуш, 77), Пицци (Рафа Силва, 64), Мейте, Жоау Мариу (Паулу Бернарду, 77), Яремчук (Нуньес, 64), Эвертон (Диогу Гонсалвеш, 64).

Предупреждения: Вериссимо (45), Упамекано (50), Ньянзу (69).

Павел Харченко
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Бавария Бенфика Роман Яремчук

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