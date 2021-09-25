«Бавария» перед матчем с «Динамо» впервые за шесть встреч победила не разгромно
Мюллер опередил Румменигге в списке бомбардиров «Баварии»
Помог очередной гол в Бундеслиге
07:45
Фото: Sport24
«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче Бундеслиги.
Одним из голов отметился Томас Мюллер. Он забил свой 218-й мяч за «Баварию».
В списке бомбардиров Мюллер опередил Карла-Хайнца Румменигге, у которого 217 голов. Томас вышел на третье место по этому показателю, сообщает сайт клуба.
Впереди него – Роберт Левандовски (305 голов) и Герд Мюллер (523).
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии после 6 туров.
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