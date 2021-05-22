Левандовски побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге. Он держался 49 лет

Поляк забил в ворота «Аугсбурга» на последних минутах матча

Роберт Левандовски / Фото - Бавария Мюнхен

«Бавария» добыла разгромную победу в матче 34-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (5:2). На последних минутах нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски поставил точку в этой встрече.

Данный забитый мяч стал уже 41-м для поляка в текущем сезоне Бундеслиги. Таким образом, он побил, казалось бы, вечный бомбардирский рекорд Герда Мюллера.

Легендарный форвард «Баварии» установил свое достижение в сезоне-71/72. Тогда ему удалось 40 раз поразить ворота соперников.