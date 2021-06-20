Тиаго: «Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» онлайн»
Левандовски установил новый рекорд сборной Польши
Именитый форвард отличился голами на трех разных Евро
Роберт Левандовски / фото - Getty Images
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски спас свою команду от поражения Испании (1:1) в матче второго тура группового раунда Евро-2020.
На 54-й, минуте с передачи Камиля Юзвяка, головой направил мяч в ворота испанцев, установив окончательный счет матча.
Таким образом, Левандовски стал первым футболистом в истории польской сборной, который сумел отличиться голами на трех разных чемпионатах Европы (2012, 2016,2020).
Напомним, Альба стал лучшим игроком матча Испания – Польша.
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