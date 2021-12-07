«Это врожденное». Ибрагимович выбрал между Роналду и Месси
Левандовски: «Здорово слышать от Месси, что я заслужил ЗМ больше. Надеюсь, это искренно»
Награда в этом году вызвала большое количество споров
Роберт Левандовски / фото - Bundesliga
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал для Kanal Sportowy слова Лионеля Месси о том, что поляк заслужил «Золотой мяч»:
«Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова.
Конечно, я не собираюсь проявлять гордость, но, как я уже говорил, выбор победителя – большая процедура, основанная на всем, что делал игрок.
Здорово сидеть так близко и бороться за победу с таким великим игроком, как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше».
Известны новые детали голосования за «Золотой мяч»: Левандовски с огромным отрывом победил в Европе, Месси выбрали в Южной Америке, Азии и Океании.
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