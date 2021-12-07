Левандовски: «Здорово слышать от Месси, что я заслужил ЗМ больше. Надеюсь, это искренно»

Роберт Левандовски / фото - Bundesliga

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал для Kanal Sportowy слова Лионеля Месси о том, что поляк заслужил «Золотой мяч»:

Конечно, я не собираюсь проявлять гордость, но, как я уже говорил, выбор победителя – большая процедура, основанная на всем, что делал игрок.

Здорово сидеть так близко и бороться за победу с таким великим игроком, как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше».