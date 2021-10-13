Петраков: «Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат, мы используем имеющиеся ресурсы»
Левченко: «Есть несколько вопросов по поводу тактики, замен и игнора некоторых игроков»
Малиновский уж точно не помешал бы на скамейке запасных
09:06
Евгений Левченко / фото - Футбол 1/2/3
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал ничью национальной команды со сборной Боснии и Герцеговины (1:1):
«Эта ничья, равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию».
Еще до матчей Александра Петракова много критиковали за невызов в сборную хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Сам игрок заявлял о готовности приехать к команде в любое время.
Полузащитник становился лучшим ассистентом Серии А в сезоне 2020/2021, а в этом сезоне уже успел войти в символическую сборную месяца в итальянском чемпионате.