Левченко: «Есть несколько вопросов по поводу тактики, замен и игнора некоторых игроков»

Малиновский уж точно не помешал бы на скамейке запасных

Евгений Левченко / фото - Футбол 1/2/3

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал ничью национальной команды со сборной Боснии и Герцеговины (1:1):

«Эта ничья, равноценна проигрышу. У меня до сих пор много вопросов по поводу тактики, замен, игнора нескольких футболистов. Очень надеюсь, что мы вырулим ситуацию».

Еще до матчей Александра Петракова много критиковали за невызов в сборную хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Сам игрок заявлял о готовности приехать к команде в любое время.

Полузащитник становился лучшим ассистентом Серии А в сезоне 2020/2021, а в этом сезоне уже успел войти в символическую сборную месяца в итальянском чемпионате.

Напомним, Петраков назвал причины потери очков украинцами.