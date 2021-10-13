Петраков: «Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат, мы используем имеющиеся ресурсы»

Также тренер объяснил замены нападающего

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал для пресс-службы УАФ ничью в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора ЧМ-2022:

У вас была такая установка – сесть ниже? Или это следствие усталости?

«Такой установки не было. В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к ребятам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Затем разберем ошибки, сделаем выводы».

Болельщики во Львове во время матча скандировали вашу фамилию. Что вы чувствовали?

«Для меня это было неожиданностью. После того как люди выкрикивали мои фамилия, сыграть 1:1 – в душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема».

После того, как Коноплянка перестал вызываться в сборную, у нас нет левых полузащитников. Пробовали там Цыганкова, Марлоса. В Украине реально нет футболистов, которые могут сыграть на этой позиции?

«Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную».

Появление Довбика напрашивалось. Почему он не вышел на поле?

«Это моя интуиция. Я главный тренер, выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик, и у него тоже ничего бы не вышло... Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди».

Довольны ли вы выходами на замену Булецы и Сидорчука?

«У меня нет вопросов к ребятам. Они сделали все, что могли. Мы будем готовиться к битве в Боснии и Герцеговине».

Ярмоленко – реальный лидер сборной. Может ли он побить рекорд Шевченко по голам за сборную?

«Это надо спрашивать у Андрея. Да, он лидер и на поле, и за его пределами. Дай бог ему здоровья».

Украина остается второй в турнирной таблице. Просчитывали ли вы возможные варианты? Как оцениваете шансы сборной?

«Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией. Мы будем драться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают».

Тем не менее, даже при ничьей в следующей встрече у «сине-желтых» есть шансы пройти дальше. Просчитываем все возможные расклады в нашей группе квалификации.