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Петраков: «Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат, мы используем имеющиеся ресурсы»

Также тренер объяснил замены нападающего
Футбол Чемпионат мира по футболу
07:52
Петраков: «Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат, мы используем имеющиеся ресурсы»
Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал для пресс-службы УАФ ничью в матче с Боснией и Герцеговиной (1:1) в рамках отбора ЧМ-2022:

У вас была такая установка – сесть ниже? Или это следствие усталости?

«Такой установки не было. В перерыве мы сказали ребятам, чтобы глубоко не садились. Это усталость. У меня нет вопросов к ребятам, я поблагодарил всех. Ребята расстроены. Затем разберем ошибки, сделаем выводы».

Болельщики во Львове во время матча скандировали вашу фамилию. Что вы чувствовали?

«Для меня это было неожиданностью. После того как люди выкрикивали мои фамилия, сыграть 1:1 – в душе где-то даже стыдно. Большое спасибо Львову и болельщикам, не ожидал такого приема».

После того, как Коноплянка перестал вызываться в сборную, у нас нет левых полузащитников. Пробовали там Цыганкова, Марлоса. В Украине реально нет футболистов, которые могут сыграть на этой позиции?

«Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я смотрю за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную».

Появление Довбика напрашивалось. Почему он не вышел на поле?

«Это моя интуиция. Я главный тренер, выпустил Сикана. Сделал ошибку. Но если бы он забил, все бы по-другому говорили после матча. А если бы вышел Довбик, и у него тоже ничего бы не вышло... Тренер должен решать и рисковать. Я надеялся на Сикана, думал, он поможет. Ему 20 лет, все еще впереди».

Довольны ли вы выходами на замену Булецы и Сидорчука?

«У меня нет вопросов к ребятам. Они сделали все, что могли. Мы будем готовиться к битве в Боснии и Герцеговине».

Ярмоленко – реальный лидер сборной. Может ли он побить рекорд Шевченко по голам за сборную?

«Это надо спрашивать у Андрея. Да, он лидер и на поле, и за его пределами. Дай бог ему здоровья».

Украина остается второй в турнирной таблице. Просчитывали ли вы возможные варианты? Как оцениваете шансы сборной?

«Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия, когда ехали на эту игру. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией.

Мы будем драться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают».

Тем не менее, даже при ничьей в следующей встрече у «сине-желтых» есть шансы пройти дальше. Просчитываем все возможные расклады в нашей группе квалификации.

Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол) Александр Петраков

Комментарии 2

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13 октября 2021г. 08:52
А вся беда в тренерах, которые не играли в Европе и игру строят по понятиям 80-х годов. Из таких игроков грамотный тренер вывел бы команду в четвертьфинал Чемпионата Мира, а Босния и Герцеговина с Финляндией пусть у нас учатся, как нужно играть. И если не у команды - то у Ярмоленко и Яремчука, Цыганкова и Забарного, Шапаренко и Бущана. Любой игрок Боснии/Герцеговины и Финляндии в принципе не дотягивает до уровня Ярмоленко или Яремчука. А тренер чешет про Италию с Францией. И с ними между прочим наравне драться надо, а не ставить их в пример страны, которая многих других научила играть в футбол - тот же Шевченко или Тимощук - и в заднице любая Италия останется. А тут чесотка от Финляндии с санками и лыжами. Тренер даже если так и думает - НЕ должен никакую Францию и Италию ставить на уровень выше Украины. Лучше промолчать. Эта извечная второсортность - наследие совка, скорее бы этот совок вытравить как яд из Украины.
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13 октября 2021г. 08:40
И это говорит тренер сборной Украины??!! "Унас не Франция и не Италия????!!!!"  У Вас игроки, уважаемый тренер, которые в Манчестер Сити и Вест Хем Юнайтед играют, и в Боруссии Дортмунд. И в Бельгии Яремчук, и в Реал Мадриде (Лунин), а Вы не можете до конца додержать Ярмоленко и Яремчука, нет Малиновского. Эти дурацкие замены в стиле Люсьена Фавра приведут команду к краху. Заканчивайте самодеятельность. Вас игроки не слушают и не хотят слушать - поэтому и результат плачевный. Это позор - из такой слабой группы, где Босния/Герцеговина и Финляндия на лыжах, Казахстан - и вот из этой группы "надо стараться" выйти???!! Да из такой группы Андрей Шевченко на первом месте с большим отрывом вывел бы сборную, слегка поплёвывая в сторону Боснии/Герцеговины и Казахстана с Финляндией. Украина - это уровень Хорватии и Швейцарии на данный момент с опытными игроками из АПЛ, Бундеслиги и самых-самых топовых клубов, где они играют или играли, и имеют ЕВРОПЕЙСКУЮ ментальность футбола, а не совковую.
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