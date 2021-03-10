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Левченко: «Отсутствие Степаненко может стать большой потерей для сборной Украины»

Экс-хавбек национальной команды прокомментировал кадровую ситуацию нашей команды

Футбол Сборная Украины
10 марта 2021г. 11:48
Левченко: «Отсутствие Степаненко может стать большой потерей для сборной Украины»
Евгений Левченко / Фото - Телеканал «Футбол»

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о кадровой комплектации национальной команды. Также эксперт рассказал об ожиданиях от старта отбора на чемпионат мира-2022.

Евгений, в расширенный список сборной Украины попало 33 футболиста. Достаточное количество, чтобы в заявку отобрать самых лучших?

Уверен, что этот список формировался очень тщательно. Глобальных неожиданностей в составе я не увидел. Разве что дебютный вызов получил Анатолий Трубин, который в последнее время заметно вырос в профессиональном плане, несмотря на юный возраст. Надеюсь, что этот кипер и дальше будет прогрессировать. Может, голкипер и получит свой шанс в одном из трех матчей, хотя Андрей Шевченко не сильно любит экспериментировать на вратарской позиции.

Как быть с Пятовым, внесшим большой вклад в выход сборной на Евро? Сейчас самый опытный игрок нынешней сборной практически без игровой практики…

К игре Андрея в сборной, по крайней мере, у меня претензий нет. Другое дело, что в клубе Луиш Каштру предпочитает Трубина, и это серьезная проблема для Пятова. Впрочем, можно привести пример Яспера Силлессена, который имел мало игровой практики в «Барселоне» и «Валенсии», но тренеры сборной Нидерландов все равно ставили кипера в состав и он не подводил.

Хотя, в принципе, Андрею Шевченко понемногу нужно давать шанс молодым, чтобы они в определенный момент безболезненно могли занять пост номер один в сборной.

В списке сразу 11 защитников.

И это хорошо, что есть из кого выбирать. Особенно на левом фланге. Рад, что после травмы восстановился Виктор Корниенко, который неплохо себя зарекомендовал в «Шахтере». Полагаю, что в центре обороны наставник не будет разрывать пары защитников, все-таки сыгранность между игроками на клубном уровне, большой плюс для национальной команды.

В полузащите практически все прогнозируемо?

Не знаю, сумеет ли полностью восстановиться Степаненко, но его отсутствие может стать большой потерей для «сине-желтых». Не в обиду ребятам, которые играют на этой позиции, но без Тараса сложно найти баланс в центре поля. Проблемы со здоровьем и у Андрея Ярмоленко. Есть Цыганков, но, трудно сказать, сможет ли он быть равноценной заменой полузащитнику «Вест Хэма».

Важно, что на ходу Руслан Малиновский в «Аталанте». В этой команде пока без практики находится Коваленко, но, все равно, для перспективы сборной на ближайшее будущее, это положительный момент, что футболист уехал в европейский топ-чемпионат.

Из наших легионеров лучше всех сейчас смотрится Зинченко. На данный момент, игрок «Манчестер Сити» – это лидер в обойме Андрея Шевченко. Считаю, что Марлос и Мораес должны показывать более яркий футбол, давать изюминку, ведь их не просто так натурализовали. Пока, на мой взгляд, эти исполнители не в лучшей форме.

В прессе было много разговоров по поводу того, что в расширенный список сборной не попал Виталий Буяльский.

Не хочу спекулировать на этой теме, но для меня непонятно, почему тренерский штаб сборной обошел вниманием показатели этого полузащитника после зимней паузы. Сейчас это лидер «Динамо». При своей универсальности Буяльский вполне может вписаться в эту сборную.

Только заиграл и сразу попал на карандаш Шевченко Беседин. Считаете, он уже готов к этому вызову?

Трудно сказать. Нападающий провел не так много матчей, чтобы по его игре делать глобальные выводы. Но то, что он уже забил несколько мячей, поможет Артему в психологическом плане. Мы знаем способности этого таранного форварда. В сборной есть проблемы с атакующей линией, поэтому любая такая боевая единица в национальной команде только приветствуется.

В поединке со сборной Франции нападающие, которые могут навязать борьбу, где-то протолкнуть мяч, будут очень кстати. К таковым и относится Беседин. Единственное, о чем стоит переживать, так это об игровом тонусе данного исполнителя.

Чего вы ждете от старта «сине-желтых» в отборе на ЧМ-2022?

Вопрос на засыпку. Первый матч в отборе будет неимоверно сложным для сборной Украины. Раны не так быстро заживают, а мы прекрасно помним последние два наших поединка против французов. Очень надеюсь, что сине-желтые будут готовы к этой Франции. Важно начать турнир с хорошей игры, и верю, с положительного результата.

Мы часто говорили о том, где находится сборная Украины в сравнении с сильнейшими командами Европы, поэтому это очередной шанс доказать, что украинский футбол развивается.

Ранее Левченко рассказал об адаптации украинцев в зарубежных клубах.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк

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Андрей Пятов Евгений Левченко Анатолий Трубин Тарас Степаненко

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