Лидер «Арсенала» выбыл из-за травмы на неопределенный срок

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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака выбыл не неопределенный срок.

20-летний игрок не смог завершить тренировку. Степень травмы пока неизвестна. Об этом сообщил Evening Standard тренер лондонцев Микель Артета.

Я не делаю прогнозы. Врачи и он сам должны понять, как он восстанавливается и как он будет себя чувствовать на сегодняшней и завтрашней тренировке. Он очень важен для «Арсенала», он уже не раз демонстрировал свою важность для команды».