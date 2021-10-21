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Лидер «Арсенала» выбыл из-за травмы на неопределенный срок
Сака пропустит ближайший матч команды
21:29
Фото: Arsenal
Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака выбыл не неопределенный срок.
20-летний игрок не смог завершить тренировку. Степень травмы пока неизвестна. Об этом сообщил Evening Standard тренер лондонцев Микель Артета.
«Букайо Сака еще не тренировался в общей группе футболистов. Нужно понять, каково его состояние и делать выводы.
Я не делаю прогнозы. Врачи и он сам должны понять, как он восстанавливается и как он будет себя чувствовать на сегодняшней и завтрашней тренировке. Он очень важен для «Арсенала», он уже не раз демонстрировал свою важность для команды».
Ближайший матч с «Астон Виллой» он пропустит.
Сака отыграл 10 матчей в этом сезоне, забив два мяча.
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