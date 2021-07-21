Официально. «Черноморец» арендовал у «Динамо» Цитаишвили и еще 11 футболистов
Лидер «Черноморца» покинул клуб из-за киевского «Динамо»
Ковбасе не понравилось, что у одесского клуба сформировался киевский вектор развития
21 июля 14:45
Артем Ковбаса / Фото: Fanday
Полузащитник Артем Ковбаса рассказал, почему покинул «Черноморец».
– Пока нахожусь в Киеве, тренируюсь индивидуально, рассматриваю варианты. Надеюсь, в ближайшее время подпишу контракт.
- Известно, что вами интересовалась «Александрия», что вы ездили туда на просмотр. Есть ли в планах этот клуб?
– По поводу «Александрии» ничего не могу сказать.
- Вы были одним из лидеров «Черноморца», но все-таки покинули клуб. В чем тут причина? Не сошлись с тренером, или финансовые разногласия?
– У меня закончился контракт с «Черноморцем», клуб выбрал вектор с арендованными игроками из «Динамо». Пообщавшись с руководством, решили, что продлевать контракт я не буду.
Ранее стало известно, что «Черноморец» арендовал 12 футболистов киевского «Динамо».
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