Лидер «Черноморца» покинул клуб из-за киевского «Динамо»

Артем Ковбаса / Фото: Fanday

Полузащитник Артем Ковбаса рассказал, почему покинул «Черноморец».

- Известно, что вами интересовалась «Александрия», что вы ездили туда на просмотр. Есть ли в планах этот клуб?

– По поводу «Александрии» ничего не могу сказать.

- Вы были одним из лидеров «Черноморца», но все-таки покинули клуб. В чем тут причина? Не сошлись с тренером, или финансовые разногласия?

– У меня закончился контракт с «Черноморцем», клуб выбрал вектор с арендованными игроками из «Динамо». Пообщавшись с руководством, решили, что продлевать контракт я не буду.