Лидер «Десны» может перейти в «Динамо»

Киевляне предложат контракт полузащитнику

Фото: desna.football

Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий может оказаться в «Динамо».

Контракт игрока рассчитан до конца года. Зимой футболист станет свободным агентом.

Контракт 28-летнему игроку может предложить «Динамо». Пока единого мнения по игроку в киевском клубе нет.

Сам Тотовицкий заявлял, что хотел бы поиграть на высоком уровне. В нынешнем сезоне на его счету два мяча и три голевые передачи.

Игрок ранее выступал за «Шахтер».