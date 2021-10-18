Тренер «Миная»: «Рад очку, «Десна» – очень хорошая команда»
Лидер «Десны» может перейти в «Динамо»
Киевляне предложат контракт полузащитнику
Фото: desna.football
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий может оказаться в «Динамо».
Контракт игрока рассчитан до конца года. Зимой футболист станет свободным агентом.
Контракт 28-летнему игроку может предложить «Динамо». Пока единого мнения по игроку в киевском клубе нет.
Сам Тотовицкий заявлял, что хотел бы поиграть на высоком уровне. В нынешнем сезоне на его счету два мяча и три голевые передачи.
Игрок ранее выступал за «Шахтер».
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