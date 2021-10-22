Лидер «Ингульца»: «У нас три недели не было игр»

Предыдущий матч команды с «Рухом» был перенесен

Младен Бартулович / фото - ФК Ингулец

Опытный хавбек «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против «Металлиста 1925»:

«У нас довольно долгий период не было игр. Я считаю, что мы очень хорошо работали эти три недели. Было достаточно времени, чтобы подготовиться. Мы готовились к игре с «Рухом», но планы поменялись, и мы стали готовиться дальше к «Металлисту 1925». Думаю, что любая работа не проходит даром, и завтра мы должны это показать».

Клуб из Петрово сыграет с харьковчанами уже сегодня, 22 октября в 19:30.

Предыдущий матч команды с «Рухом» был перенесен из-за вспышки коронавируса в команде соперника. Но руководство «Ингульца» обвиняет клуб из Винников в мошенничестве.