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Поворознюк: «Подаем на «Рух» в КДК. Если они сыграют с «Минаем» – это будет скандал»

Матч с «Ингульцом» не состоялся из-за коронавируса у львовян
Футбол Украинская Премьер-лига
13:59
Поворознюк: «Подаем на «Рух» в КДК. Если они сыграют с «Минаем» – это будет скандал»
Фото: ФК Ингулец

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил, что не верит, что «Рух» не смог сыграть с его командой из-за коронавируса и готов идти в КДК УАФ.

Вчера в «Великом футболе» сообщили, что Юрий Панькив сдал тест на ковид во время матча Украина — Босния во Львове. Хотя он на нем присутствовал в качестве зрителя. Вам об этом что-то известно?

«Пока мы не можем ничего разглашать. Скоро вы сами все узнаете. Это действительно правда. Мы подаем на КДК, и пускай они делают официальные запросы. Скоро все узнаете.

Суть одна — матч перенесли из-за того, что все пять вратарей «Руха» были больны коронавирусом, но в реестре не было ни одного вратаря. Что они сейчас будут выдумывать ‒ я не знаю. Будет очень весело.

По моей информации, у них было два действительно заболевших коронавирусом игрока — Ориховский и Федорчук. Ориховский еще 29 сентября был болен. Козловский, наверное, решил, что отсутствие двоих игроков основного состава может повлиять на исход нашего матча».

Насколько известно, «Рух» готовится к матчу с «Минаем»?

«Но если игра состоится, то тем более это будет скандал. Если все болели коронавирусом, нужно минимум десять дней на лечение, а тут уже через неделю игра. Делайте выводы».

Уже после того как «Рух» ушел на трехдневный карантин, Григорий Козловский вместе с главным тренером команды поучаствовали в ветеранском товарищеским матче. Не считаете это странным?

«Там очень много странностей, так что давайте дождемся официальных запросов, и пускай нас тогда рассудят. Я — за футбол и за то, чтобы играть. Почему так поступил Козловский — не знаю. Ему, может, захотелось публичности, давно не было в интернете и захотелось туда попасть. Я не знаю, почему, не могу заглянуть ему в душу.

Он говорил, что делает по закону, но по закону делаем мы. Мы играли с «Черноморцем» без игроков середины поля, когда у нас были проблемы. Мы играли с «Ворсклой» без двоих игроков основного состава. Козловский когда-то сам говорил, что готов играть даже U-19, но матч должен в любом случае состояться.

Мне еще рассказывали, что вчера в «Великом футболе» Денисов говорил, что перед матчем Украина — Босния во Львове делали тесты на ковид, и ни один человек без этого не имел права зайти на стадион. А «Рух» в среду в пол девятого утра дает письмо, что Панькив болен. А Панькив сидел на стадионе с женой без маски. Значит, он тест прошел?»

Когда будет решение КДК по этому вопросу?

«Не знаю. Мы пишем письма, чтобы ускорить этот процесс».

Судьба матча «Ингулец» – «Рух» пока неизвестна.

Президент львовян ответил на выпад владельца «Ингульца».

 

Источник: FanDay Андрей Усмонов
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Ингулец Рух Александр Поворознюк

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