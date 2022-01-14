Лидер обороны «Реала» сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит финал Суперкубка Испании

Испанец только недавно восстановился после травмы

Дани Карвахаль / фото - Marca

В стане мадридского «Реала» вновь обнаружен коронавирус.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, положительный тест сдал правый защитник Дани Карвахаль.

Игрок отправился на самоизоляцию и предположительно пропустит матч за Суперкубок Испании, который состоится 16-го января против «Атлетика Бильбао».

Испанец только накануне Эль Класико восстановился после повреждения и провел свой первый матч за месяц, но вновь вынужден отправиться в лазарет.

В текущем сезоне защитник провел 17 матчей, в которых забил один гол и отметился одним ассистом.

Напомним, лидер обороны «Барселоны» стал главной трансферной целью «Реала».