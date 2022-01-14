Рублев может занять место Джоковича в основе Australian Open-2022
Лидер полузащиты «Реала» отпустил шпильку в адрес Джоковича из-за скандала в Австралии
Сербского теннисиста могут депортировать из страны
14 января 14:21
Тони Кроос / фото - News-in-24
Полузащитник «Реала» Тони Кроос в эфире подкаста высказался о проведении Суперубка Испании в Саудовской Аравии, и рассказал о санитарных нормах на турнире:
«Почему «Реал Мадрид» участвует в Суперкубке Испании? Очевидно, это выгодно организаторам турнира. Хотя в прошлом сезоне мы ничего не сделали для того, чтобы участвовать в турнире: мы не выиграли ни Ла Лигу, ни Кубок Короля.
По прилету в Саудовскую Аравию у нас у всех проверили наличие прививки от коронавируса. Это проверяют не только в Австралии».
Последние слова Крооса в этом интервью – укол в сторону ситуации с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Спортсмен рискует пропустить Australian Open из-за своей позиции относительно прививок против коронавируса, а теперь еще и попал в громкий скандал.
Сербу уже дважды аннулировали визу и ему грозит депортация из страны или даже год тюрьмы. Уже сегодня, 15-го января состоится суд по этому делу.
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