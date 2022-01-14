Премьер-министр Австралии прокомментировал новость об аннулировании визы Джоковича
Суд по делу Джоковича состоится уже сегодня
Его будут транслировать на YouTube
14 января 12:50
Новак Джокович / фото - Getty Images
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.
Сразу после этой новости юристы теннисиста подали апелляцию и добились возможность срочного рассмотрения дела. Как сообщает портал The Age, суд состоится в пятницу, 14-го января, в 20:45 по времени Мельбурна.
Также стоит отметить, что прямая трансляция суда доступна в онлайн трансляции на YouTube.
Напомним, Союз юристов Австралии встал на сторону Джоковича после повторной отмены визы.
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