Суд по делу Джоковича состоится уже сегодня

Его будут транслировать на YouTube

Новак Джокович / фото - Getty Images

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Сразу после этой новости юристы теннисиста подали апелляцию и добились возможность срочного рассмотрения дела. Как сообщает портал The Age, суд состоится в пятницу, 14-го января, в 20:45 по времени Мельбурна.

Также стоит отметить, что прямая трансляция суда доступна в онлайн трансляции на YouTube.

Напомним, Союз юристов Австралии встал на сторону Джоковича после повторной отмены визы.