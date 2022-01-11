Лидер полузащиты «Реала» завершит карьеру в 2023-м году, если не продлит контракт с клубом

Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался для Sky Sports о своих планах на завершение карьеры:

Я провожу в «Реале» восьмой сезон, и у нас с клубом прекрасные отношения. Я бы никогда не рискнул, пытаясь кого-то надурить. Думаю, что клуб тоже.

Я очень ясно дал понять, что хочу завершить карьеру в «Реале». Не могу точно сказать, когда это произойдет. Возможно, это случится в 2023 году, а, может, еще через год или два. Не будем слишком об этом переживать. У меня еще 1,5 года контракта, все очень хорошо. Я вообще не отвлекаюсь от работы.

Знаю, что даю клубу, а также понимаю, что получаю от него. В какой-то момент мы свяжемся и очень спокойно обсудим это.

Я все еще очень хорошо себя чувствую, но, во-первых, мой уровень должен соответствовать «Реалу», во-вторых, тело должно давать играть и, в-третьих, у меня должно быть желание. Если все это будет, то мы проведем переговоры. Если нет, мой контракт закончится в 2023 году».