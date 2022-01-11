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Лидер полузащиты «Реала» завершит карьеру в 2023-м году, если не продлит контракт с клубом

Хавбек хочет уйти на футбольную пенсию именно игроком «сливочных»
Футбол Примерa (Испания)
11 января 13:06
Лидер полузащиты «Реала» завершит карьеру в 2023-м году, если не продлит контракт с клубом
Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался для Sky Sports о своих планах на завершение карьеры:

«Я специально выбрал такой срок контракта, когда мы с «Реалом» в прошлый раз его продлевали. Когда соглашение закончится, мне будет 33. Хороший возраст, чтобы подумать о будущем. Нет смысла пытаться кого-то обмануть, я говорю открыто.

Я провожу в «Реале» восьмой сезон, и у нас с клубом прекрасные отношения. Я бы никогда не рискнул, пытаясь кого-то надурить. Думаю, что клуб тоже.

Я очень ясно дал понять, что хочу завершить карьеру в «Реале». Не могу точно сказать, когда это произойдет. Возможно, это случится в 2023 году, а, может, еще через год или два. Не будем слишком об этом переживать. У меня еще 1,5 года контракта, все очень хорошо. Я вообще не отвлекаюсь от работы.

Знаю, что даю клубу, а также понимаю, что получаю от него. В какой-то момент мы свяжемся и очень спокойно обсудим это.

Я все еще очень хорошо себя чувствую, но, во-первых, мой уровень должен соответствовать «Реалу», во-вторых, тело должно давать играть и, в-третьих, у меня должно быть желание. Если все это будет, то мы проведем переговоры. Если нет, мой контракт закончится в 2023 году».

Вместе с немцем повесить бутсы на гвоздь в 2023-м может его давний партнер по центру поля Лука Модрич, для которого потенциальное годичное продление контракта со «сливочными» может стать последним в карьере.

Кроос выступает за «Реал» с 2014-го года. В Мадриде хавбек провел 340 матчей, забил 25 голов, отдал 83 ассиста, дважды выиграл с командой Ла Лигу, а также был частью команды, выигравшей три Лиги чемпионов подряд. В составе сборной Германии игрок стал чемпионом мира в 2014-м году.

Напомним, в «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс».

Павел Харченко
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Теги

Тони Кроос Реал Мадрид (футбол) Лука Модрич

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