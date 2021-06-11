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Лидер сборной Северной Македонии: «Наша цель – как минимум выйти из группы»

Пандев считает, что его команде это под силу
Футбол Евро-2020
16:48
Лидер сборной Северной Македонии: «Наша цель – как минимум выйти из группы»
Горан Пандев / Фото: FootBoom

Форвард сборной Северной Македонии Горан Пандев поделился ожиданиями от выступлений своей команды на Евро-2020. Его слова приводит Goal.

«Выход сборной на Евро – огромный источник гордости для всех нас. До недавнего времени было невозможно представить, чтобы такая сборная, как Северная Македония, могла участвовать в таком турнире.

Это поколение творит историю. У нас и до этого были сильные игроки в составе, но только этим футболистам удалось совершить настоящий подвиг.

У нас большие амбиции. Планируем хорошо выступить и выиграть пару игр. Наша цель – как минимум выйти из группы.

Это будет нелегко, но мы осознаем, на что способны. В нашей группе три очень сильные команды, очевидно, что они считаются фаворитами, но мы знаем, чем можем ответить и в чем наше преимущество».


Сборная Северной Македонии является соперником Украины в групповом раунде Евро-2020. В 1-м туре группового раунда Евро-2020 Северная Македония сыграет с Австрией 13-го июня.

Видео трансляция матча Австрия – Северная Македония.

Онлайн трансляция матча Австрия – Северная Македония.

Петр Приходько
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Теги

Горан Пандев сборная Северной Македонии (футбол)

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