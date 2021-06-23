Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Шведы вышли в 1/8 финала Евро-2020
Эмиль Форсберг / Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал победу в матче 3-го тура Евро-2020 над Польшей (3:2). Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Начало встречи было безумным. Соперники создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счете 2:0 всё должно было завершиться, но они сравняли счёт, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы.
Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть теперь, но хотим пройти ещё дальше в турнире. Хотим побеждать в каждом матче».
Напомним, на 99% Украина сыграет со Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.
Комментарии 0