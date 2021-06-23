Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»

Эмиль Форсберг / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал победу в матче 3-го тура Евро-2020 над Польшей (3:2). Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть теперь, но хотим пройти ещё дальше в турнире. Хотим побеждать в каждом матче».