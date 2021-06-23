Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»

Шведы вышли в 1/8 финала Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 23:29
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Эмиль Форсберг / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг прокомментировал победу в матче 3-го тура Евро-2020 над Польшей (3:2). Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Начало встречи было безумным. Соперники создавали моменты, могли забить, нам немного везло. При счете 2:0 всё должно было завершиться, но они сравняли счёт, они слишком легко получили свои шансы. Но потом нам представилась третья возможность, и теперь мы просто счастливы.

Мы хотели пройти дальше. Мы приехали сюда с целью выйти из группы. Мы это сделали. Пока неизвестно, с кем мы будем играть теперь, но хотим пройти ещё дальше в турнире. Хотим побеждать в каждом матче».

Напомним, на 99% Украина сыграет со Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Швеция - Польша сборная Швеции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Футбол Сборная Украины
23 июня 23:15
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Футбол Сборная Украины
23 июня 22:53
Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Украина впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы
Футбол Евро-2020
23 июня 21:13
Швеция вырвала победу над Польшей на 94-й минуте. Это вывело Украину в плей-офф Евро-2020
Швеция вырвала победу над Польшей на 94-й минуте. Это вывело Украину в плей-офф Евро-2020
Футбол Евро-2020
23 июня 20:59
Евро 2020. Швеция обыграла Польшу. Как это было
Евро 2020. Швеция обыграла Польшу. Как это было
Футбол ЕВРО-2020
23 июня 20:52
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
Футбол ЕВРО-2020
23 июня 18:47

Новости: Футбол

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Сборная Украины
00:00
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:58
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Евро-2020
23 июня 23:57
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 23:54
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:52
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Евро-2020
23 июня 23:29
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Сборная Украины
23 июня 23:15
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины
23 июня 22:53
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 22:50
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
10
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости