Лидер «Шерифа» хочет играть в «Динамо» или «Шахтере»

Кастаньеда готов пополнить состав топ-клуба Украины





Франк Кастаньеда / Фото: Шериф

Капитан тираспольского «Шерифа» колумбиец Франк Кастаньеда в будущем хотел бы играть в одном из двух украинских грандов. Об этом в эфире YouTube-канала ПРОфутбол Digital сообщил журналист Максим Опанасюк, который общался с игроком.



По словам Опанасюка, Кастаньеде также интересен проект перволигового харьковского «Металлиста». Любой из трех украинских клубов он считает хорошим шагом вперед.

Однако, преимущество может быть у «Динамо», где играет его товарищ Эрик Рамирес.

Отметим, что 27-летний Кастаньеда оценивается порталом Transfermarkt в 1 млн евро. При этом, капитана «Шерифа» можно подписать бесплатно зимой, поскольку срок действия его контракта заканчивается 31 декабря 2021 года и он не спешит его продлевать.

Напомним, ранее Кастаньеда вместе со своим «Шерифом» обыграли донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов.