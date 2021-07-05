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Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»
Алли рассказал о целях на грядущий сезон
11:59
Деле Алли / Фото: Twitter
Хавбек «Тоттенхэма» Делле Алли высказался о своих целях на грядущий сезон. Его слова приводит Goal.
«Единственный, кого виню в своих неудачах, это я сам. Я должен выступать на таком высоком уровне, чтобы тренеру было сложно не поставить меня в стартовый состав. Никого не виню, кроме себя. Работа с Моуринью была отличным опытом, я многому научился.
В новом сезоне хочу стать одним из лучших. Многие говорят, что я должен обрести ту форму, которая была у меня несколько лет назад. Но я хочу полностью раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя. Почти весь отпуск я тренировался. Не чувствовал, что мне нужен отдых, ведь я двигаюсь к своей цели. Сейчас впервые за долгое время чувствую себя очень хорошо».
Напомним, недавно «Тоттенхэм» объявил о подписании нового главного тренера.
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