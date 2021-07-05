Лидер «Тоттенхэма»: «Я виню в своих неудачах только себя»

Деле Алли / Фото: Twitter

Хавбек «Тоттенхэма» Делле Алли высказался о своих целях на грядущий сезон. Его слова приводит Goal.

В новом сезоне хочу стать одним из лучших. Многие говорят, что я должен обрести ту форму, которая была у меня несколько лет назад. Но я хочу полностью раскрыть свой потенциал и стать лучшей версией себя. Почти весь отпуск я тренировался. Не чувствовал, что мне нужен отдых, ведь я двигаюсь к своей цели. Сейчас впервые за долгое время чувствую себя очень хорошо».