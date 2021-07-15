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Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба

«Матрасники» хотят вернуть Гризманна любой ценой
Футбол Примерa (Испания)
18:01
Лидера «Атлетико» выгоняют из клуба
Сауль Ньигес / фото - WAFU

В СМИ все чаще и чаще появляется информация о том, что «Барселона» и «Атлетико» затеяли обмен игроками. Антуан Гризманн может вернутся в мадридский клуб, где он и стал суперзвездой, а Сауль Ньигес отправится в обратном направлении.

Сауль во время раздачи автографов обронил странную фразу, сообщает El Desmarque. Один из фанатов «матрасников» поспросил хавбека остаться в клубе, на что игрок ответил:

«Они меня выгоняют отсюда, чувак».

Игрок был в хорошем расположении духа, поэтому неизвестно, шутил он о смене клуба, или в «Атлетико» всерьез указывают испанцу на выход.

В минувшем сезоне Сауль потерял доверие тренера и перестал попадать в состав команды Диего Симеоне.

«Матрасники» уже купили игрока на замену Саулю. Им стал футболист, который помог Лионелю Месси взять Копа Америка.

Павел Харченко
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Теги

Атлетико Мадрид Сауль Ньигес Барселона (футбол)

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