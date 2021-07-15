«Хотя бы не с российскими солдатами». Яремчук и Миколенко сфотографировались с Бастой и взорвали соцсети
Лидеры сборной Украины отдохнули в Турции вместо с Потапом и Настей Каменских
Зинченко и Яремчук встретились со звездами украинской эстрады
11:36
Фото: Instagram Алексея Потапенко
Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук на отдыхе в Турции встретились со звездами украинской эстрады – Потапом и Настей Каменских. Об этом футболисты сообщили в своем Instagram.
Напомним, раннее Виталий Миколенко с Яремчуком сделали скандальный снимок с Бастой, который облетел все соцсети.