Лидеры сборной Украины отдохнули в Турции вместо с Потапом и Настей Каменских

Зинченко и Яремчук встретились со звездами украинской эстрады

Фото: Instagram Алексея Потапенко

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук на отдыхе в Турции встретились со звездами украинской эстрады – Потапом и Настей Каменских. Об этом футболисты сообщили в своем Instagram.

Напомним, раннее Виталий Миколенко с Яремчуком сделали скандальный снимок с Бастой, который облетел все соцсети.