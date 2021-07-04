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«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро

Каким был мир футбола, когда они добирались до этой стадии в прошлый раз
Футбол
13:22
«Лидс» – чемпион, Моуриньо – в «Реале», «Лейпцига» не существует. Италия, Испания, Англия и Дания давно не играли в полуфинале Евро История
Все полуфиналисты Евро-2020 / Фото - UEFA

На Евро остались лишь четыре команды. Уже определились пары полуфиналистов турнира. И их матчи должны быть интересны: Италия – Испания, Дания – Англия. Будет на что посмотреть.

Испанцы и итальянцы дошли до этой стадии чемпионата Европы впервые за девять лет. С предыдущего попадания Англии в полуфинал прошло уже 25, Дании – 29 лет. Это много. Очень даже. Мир изменился. Не говоря уже о мире футболе.

Так каким он был в то время, когда эти команды заходили столь далеко на Евро?

2012 год – Испания – чемпион, Италия – финалист

Тогда чемпионат Европы принимали мы, Украина и Польша. Тот турнир мы точно не забудем. Конечно же, воспоминания о нем больше связаны с командой Олега Блохина: победа над Швецией, ливень с Францией, гол Девича с Англией.

Но помните финал? Испания победила Италию – 4:0. На НСК «Олимпийский». В 2016 году испанцы остановились в 1/8 финала, а итальянцы – в 1/4. Теперь же обе команды возвращаются в полуфинал. В главный матч турнира пробьется только одна из них.

Так каким был мир футбола в 2012 году? Если вы думаете, что это было недавно, то как вам такое:

Чемпион Украины – «Шахтер». Евгений Селезнев стал лучшим бомбардиром сезона. В УПЛ выступали: «Днепр», «Металлист», «Арсенал», «Таврия», «Металлург» Д, «Черноморец», «Кривбасс», «Волынь», «Карпаты», «Оболонь».

Лигу чемпионов выиграл «Челси» (за девять лет ничего не поменялось). Лигу Европы – «Атлетико». Сейчас этот трофей тоже у испанской команды.

«Манчестер Сити» впервые выиграл АПЛ. Да, благодаря тому самому голу Серхио Агуэро. «Блэкберн», «Болтон», КПР, «Уиган» играли в Премьер-лиге.

«Боруссия» Дортмунд второй раз кряду стала чемпионом Бундеслиги. С тех пор «Бавария» никому не отдает золото. «Шальке» в том сезоне, кстати, стал бронзовым призером.

«Реал» выиграл чемпионат Испании. Команда Жозе Моуриньо набрала 100 очков в Примере. «Вильярреал» же вылетел в Сегунду.

Чемпионом Франции стал «Монпелье». Оливье Жиру, Эден Азар, Пьер-Эмерик Обамейянг были в топ-5 лучших бомбардиров Лиги 1.

«Ювентус» впервые за девять лет выиграл Серию А и начал свою серию из девять чемпионств кряду. На третьей строчке сезон завершил «Удинезе», годом ранее он был четвертым. Лучший бомбардир – Залатан Ибрагимович. У шведа было 28 забитых мячей за «Милан».

Кстати, именно в 2012 году «Пескара» выдала тот впечатляющий сезон в Серии В и подарила сборной Италии Верратти, Иммобиле и Инсинье. «Сасуоло», три представителя которого сейчас выступают на Евро, только в следующем году впервые в истории выйдет в Серию А.

Жорди Альба, казалось, вечно выступающий за «Барселону», именно в 2012 году переехал в Каталонию из Валенсии. А Сезар Аспиликуэта именно в том году из «Марселя» перебрался в «Челси». Вроде и не так уж давно все это было, но, на самом деле, времени прошло достаточно.

1996 год – Англия дошла до полуфинала Евро

То Евро Англия и принимала. Он (!) должен был вернуться домой и, на самом деле, был близок к этому. Англичане добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили Германии. Главный тренер нынешней команды «трех львов» Гарет Саутгейт не забил решающий удар с 11 метров. В итоге, в финале немцы обыграли Чехию.

Главные события мира футбола в 1996 году:

«Динамо» четвертый раз кряду стало чемпионом Украины. Среди лучших бомбардиров были Андрей Шевченко, Владимир Шаран, Роман Григорчук, Юрий Вернидуб – эти имена и сейчас на слуху, правда, уже не в качестве игроков.

«Ювентус» Марчело Липпи в полуфинале прошел «Нант», а в финале одолел «Аякс» Луи Ван Гаала и стал победителем Лиги чемпионов. Кубок UEFA достался «Баварии». Она в полуфинале обыграла «Барселону», а в финале – «Бордо».

«Золотой мяч»-1996 взял Маттиас Заммер из «Боруссии». Роналду и Алан Ширер заняли второе и третье места в голосовании.

В АПЛ борьбу за чемпионство до последнего вели «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Команда Алекса Фергюсона взяла верх и вернула себе золотые медали, которые годом ранее достались «Блэкберну». «Манчестер Сити» занял 18-е место, «Челси» – 11-е. Трансферный рекорд АПЛ – 8,4 миллиона фунтов стерлингов за Стэна Коллимора из «Ноттингема» в «Ливерпуль». Как же смешно сейчас звучит та сумма.

Вновь «Боруссия» Дортмунд. Ее второе кряду чемпионство в Бундеслиге. «Кайзерслаутерн» вылетел из элиты немецкого футбола, чтобы вернуться через сезон и сходу выиграть «серебряную салатницу». РБ «Лейпциг» еще не существует.

«Севилья» – 12-я, «Реал» – шестой, «Барселона» – третья. Чемпион Испании – «Атлетико». В топ-5 сезона Примеры попали «Валенсия», «Эспаньол», «Тенерифе». Сейчас это невозможно представить.

«Милан» четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Италии. Энрико Кьеза, отец Федерико Кьезы, стал третьим лучшим бомбардиром Серии А – 22 гола.

Первый и пока последний раз «Осер» выиграл чемпионат Франции. Современный чемпион «Лилль» в том сезоне едва не вылетел из Лиги 1 – занял 17-е место.

Рамсдейл, Бен Уайт, Чилвелл, Рис Джеймс, Райс, Филлипс, Беллингем, Сака, Маунт, Рашфорд, Фоден, Санчо – все они еще не родились тогда, когда Англия в последний раз играла в полуфинале Евро. Никто из действующих игроков сборной не играл на профессиональном уровне. Джордан Хендерсон только через два года попадет в академию «Сандерленда».

1992 год – Дания стала чемпионом Европы

Дания не отобралась на то Евро. Но за неделю до старта турнира в Югославии началась война и команда горячо критикуемого Рихарда Меллера-Нильсена, из-за которого из сборной ушли браться Лаудрупы (Бриан все же вернулся), получила неожиданную путевку.

Дания должна была побеждать? Вот слова Бриана Лаудрупа перед началом турнира:

«Я ехал на сбор с мыслями, что у нас нет шансов. Собрав игроков на первой тренировке, Рихард заявил, что цель – победить в турнире. Вся команда рассмеялась. А я вообще хохотал. Позже мы переформулировали задачу для себя – лишь бы не опозориться, не стать посмешищем на глазах у всего мира».

В итоге, Дания заняла второе место в группе со Швецией, Францией Дешама, Папена, Кантона и Англией (первые – шведы), прошла в полуфинале Нидерланды и со счетом 2:0 обыграл в финале Германию. Смешно, но лучшим тренером года в Дании был признан не чемпион Европы Меллер-Нильсен, а тренер «Брондбю». А вы говорили, что Александра Петракова обделили.

Главные события мира футбола в 1992 году:

В Украине определился первый в истории чемпион. Им стала симферопольская «Таврия», которая в «золотом матче» сенсационно обыграла «Динамо». Тогда в элите украинского футбола играли команды из таких городов, как Кременчуг, Винница, Николаев, Шепетовка, Ахтырка, Ивано-Франковск. Современная УПЛ завидует этой географии.

Чемпионом Англии стал «Лидс». В тройке, помимо «Манчестер Юнайтед», был еще и «Шеффилд Уэнсдей». Это был последний сезон перед образованием АПЛ.

В Бундеслиге сыгран первый после объединения страны чемпионат. Его победителем стал «Штутгарт». «Боруссия» Дортмунд набрала то же количество очков, но уступила по дополнительным показателям. «Бавария» финишировала неприлично далеко для современного футбола – десятой.

«Барселона» в последнем туре стала чемпионом Испании. «Реал» опережал каталонцев на 1 очко и вел в своем матче 2:1, но пропустил на 77-й и 78-й минутах. Мадридцы уступили «Тенерифе» Хорхе Вальдано и подарили золото «Барсе». Защитник Рональд Куман стал четвертым лучшим бомбардиром Примеры.

«Милан» выиграл чемпионат Италии. Марко Ван Бастен забил 25 мячей и, в итоге, третий раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». В топ-7 попали три датчанина – Шмейхель и братья Лаудрупы. Всего из 22 номинантов 7 были из Дании.

«Марсель» Жан-Пьер Папена стал чемпионом Франции. В следующем сезоне он возьмет первую в истории Лигу чемпионов. Ну а последний Кубок европейских чемпионов достался «Барселоне». В финале она обыграла «Сампдорию». Победу команде принес Рональд Куман. Кубок UEFA достался «Аяксу».

Не так уж и мало – 10 игроков современной сборной Дании успели родиться до того момента, как сборная их страны выиграла Евро. Касперу Шмейхелю, отец которого стал чемпионом, было уже пять лет. Кстати, в текущей сборной играет Юссуф Поульсен, а в той – Флемминг Поульсен. Но нет, они не родственники – просто однофамильцы.

И вот теперь, по прошествии всего этого времени, Дания, Англия, Италия и Испания вновь в полуфинале. Одна из этих команд возьмет трофей. И хоть фаворитом и является команда Роберто Манчини, но каждой из оставшихся сборных по силам стать чемпионом. И написать еще одну главу в истории футбола.

Сергей Лукьяненко
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