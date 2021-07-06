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«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
Фирпо сменил клуб
15:28
Фото: leedsunited.com
«Лидс» через свой сайт объявил о переходе защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо.
Трансфер обошелся англичанам в 15 миллионов евро. Каталонцы также получат 20% суммы от перепродажи футболиста.
24-летний испанец отыграл в «Барсе» два сезона. За это время он провел за клуб 41 матч.
В «Лидсе» он заменит Эзджана Алиоски, который покинул команду свободным агентом. На Фирпо также претендовал «Милан».
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