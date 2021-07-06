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«Лидс» подписал защитника «Барселоны»

Фирпо сменил клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:28
«Лидс» подписал защитника «Барселоны»
Фото: leedsunited.com

«Лидс» через свой сайт объявил о переходе защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо.

Трансфер обошелся англичанам в 15 миллионов евро. Каталонцы также получат 20% суммы от перепродажи футболиста.

24-летний испанец отыграл в «Барсе» два сезона. За это время он провел за клуб 41 матч.

В «Лидсе» он заменит Эзджана Алиоски, который покинул команду свободным агентом. На Фирпо также претендовал «Милан».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Лидс

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