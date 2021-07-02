Лига 1 исключила «Бордо» из чемпионата в Лигу 2

«Анже» также на грани понижения

Фото: L'Equipe

«Бордо» и «Анже» могут исключить из Лиги 1, сообщает Get French Football News.

Жирондинцев уже предварительно исключили из турнира, направив клубу соответствующее уведомление. Впрочем, на просьбу предоставить официальный документ лига отказалась это делать.

Пока причиной называется отказ владельца клуба – американской компании финансировать команду.

Что касается «Анже», но Лига 1 зафиксировала несколько финансовых нарушений. Но опять же, документа лига клубу не предоставила.

Обе команды обратились в суд.