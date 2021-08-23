Экс-игрок «Ливерпуля»: «Командам вроде «Шерифа» в Лиге чемпионов делать нечего»
Лига чемпионов UEFA. «Динамо» Загреб – «Шериф». Онлайн трансляция
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02:30
Фото: Football on BT Sport
В среду 25 августа в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Загреб сыграет с молдавским «Шерифом», который тренирует украинец Юрий Вернидуб.
Отметим, что первый матч команд завершился победой «Шерифа» со счетом 3:0.
Следите за прямой онлайн трансляцией матча в этой новости. Начало – 22:00.
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