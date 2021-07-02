Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро
«Лилль» назначит тренером Раньери
Итальянец договорился с новой командой
20:28
Фото: CalioNews24
«Лилль» определился с новым главным тренером.
Им станет итальянский специалист Клаудио Раньери. 69-летний наставник готов приступить к работе в клубе.
Соглашение с тренером будет рассчитано на два года, сообщает Sky Sports. На этом он сменит Кристофа Гальтье, который покинул клуб после победы в Лиге 1.
Раньери ранее уже работал во Франции в «Монако» и «Нанте».
Клаудио также летом покинул свою команду. Он работал в «Сампдории».
Комментарии 0