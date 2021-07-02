«Лилль» назначит тренером Раньери

Итальянец договорился с новой командой

Фото: CalioNews24

«Лилль» определился с новым главным тренером.

Им станет итальянский специалист Клаудио Раньери. 69-летний наставник готов приступить к работе в клубе.

Соглашение с тренером будет рассчитано на два года, сообщает Sky Sports. На этом он сменит Кристофа Гальтье, который покинул клуб после победы в Лиге 1.

Раньери ранее уже работал во Франции в «Монако» и «Нанте».

Клаудио также летом покинул свою команду. Он работал в «Сампдории».