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«Лилль» назначит тренером Раньери

Итальянец договорился с новой командой
Футбол Лига 1 (Франция)
20:28
«Лилль» назначит тренером Раньери
Фото: CalioNews24

«Лилль» определился с новым главным тренером.

Им станет итальянский специалист Клаудио Раньери. 69-летний наставник готов приступить к работе в клубе.

Соглашение с тренером будет рассчитано на два года, сообщает Sky Sports. На этом он сменит Кристофа Гальтье, который покинул клуб после победы в Лиге 1.

Раньери ранее уже работал во Франции в «Монако» и «Нанте».

Клаудио также летом покинул свою команду. Он работал в «Сампдории».

Андрей Усмонов
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Лилль Клаудио Раньери

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