Линекер: «Мы наконец узнали о чем-то, чего Роналду не умеет делать»

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter высказался о втором забитом голе «Порту» в ворота «Ювентуса» (2:3), который принес португальцам путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы, наконец, узнали о чем-то, что Роналду не умеет делать – неподвижно стоять в стенке. «Ювентус» опять забил. 4:4, и у «Порту» преимущество по голам на выезде. Сумасшедшая игра».

Момент, когда Роналду увернулся от мяча во время штрафного Оливейры.