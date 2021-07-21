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Линекер: «Рэшфорд, ты герой»

В Англии ценят человеческие качества игрока
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 июля 12:06
Линекер: «Рэшфорд, ты герой»
Маркус Рэшфорд / фото - beIN SPORTS

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер на своей странице в Twitter высказался по поводу благотворительный действий форварда «трех львов» Маркуса Рэшфорда:

«Это один из больших плюсов соцсетей: они дают возможность исправить, объяснить или, возможно, заставить издание пересмотреть свою неискреннюю, злобную чушь.

Продолжай делать то, что делаешь, Маркус. Ты вдохновитель и герой».

Ранее британское издание Spectator выпустило статью, в которой говорилось о том, что игрок получает огромную коммерческую выгоду с благотворительной помощи британским детям.

Форвард уже ответил на эту публикацию, рассказав, что не занимается этим не из-за корыстных целей.

Павел Харченко
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Теги

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Гари Линекер

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