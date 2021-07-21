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Рэшфорд о помощи английским детям: «Почему всегда должен быть мотив?»

Британца считают национальным героем на родине
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21 июля 10:34
Рэшфорд о помощи английским детям: «Почему всегда должен быть мотив?»
Маркус Рэшфорд / фото - Goal

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд на своей странице в Twitter отреагировал на статью о том, что игрок получил коммерческую выгоду благодаря благотворительности:

«Только что узнал, что The Spectator планирует выпустить статью о том, какую коммерческую выгоду я получил за последние 18 месяцев.

Уточню, что мне не нужно сотрудничать с брендами. Я устанавливаю партнерские отношения с ними, чтобы продвигать ту работу, что делаю за пределами поля. Большая часть этого гонорара идет на это.

Прошлым летом 1,3 млн детей получили доступ к продовольственной поддержке, благодаря моим отношениям с Burberry у детей есть безопасное место, где их будут кормить после уроков. После ноябрьских инвестиций у детей из малообеспеченных семей есть безопасные места для поездок на летние каникулы. Благодаря моему партнерству с Macmillan 80 тысяч детей получили книгу, которую могут назвать своей.

Есть ли у меня большая коммерческая привлекательность после отмены решения правительства о бесплатной еде для школьников? Я уверен в этом.

Но я также являюсь игроком «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Почему всегда должен быть мотив? Почему нельзя просто поступать правильно?

P.S. На самом деле мне нравится время от времени читать статьи на The Spectator, но это лишь начало...».

Игрок помог миллионам британских детей, за что получил огромное уважение от англичан.

Тем не менее, за промах с пенальти в финале Евро-2020 многие моментально забыли о подвигах Рэшфорда и осыпали его гневными комментариями. Особо впечатлительные болельщики даже осквернили большой мурал, посвященный форварду.

Павел Харченко
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Теги

Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед сборная Англии (футбол)

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