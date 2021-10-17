Линекер: «Салах превратился в Месси»

Гари Линекер / фото - Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подвел итоги матча «Ливерпуль» – «Уотфорд» (5:0). Главым героем матча стал форвард «красных» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей. В своем Twitter Линекер написал:

Мне многое нравится в Салахе и одна вещь в частности – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность».