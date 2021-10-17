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Линекер: «Салах превратился в Месси»
Экс-форвард сборной Англии подвел итоги матча «Ливерпуль» – «Уотфорд»
17 октября 09:57
Гари Линекер / фото - Getty Images
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер подвел итоги матча «Ливерпуль» – «Уотфорд» (5:0). Главым героем матча стал форвард «красных» Мохамед Салах, отметившийся голом и результативной передачей. В своем Twitter Линекер написал:
«Ну и ну! Мо превратился в Месси.
Мне многое нравится в Салахе и одна вещь в частности – как бы ни складывался для него матч, он всегда играет с улыбкой на лице. Замечательный игрок и яркая личность».
Напомним, агент Салаха прибыл в Ливерпуль на переговоры по новому контракту игрока.
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