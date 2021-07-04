Линекер высмеял Иммобиле за симуляции

Форвард пытался добыть для соперника наказание нечестным путем

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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер в эфире BBC прокомментировал поведение на поле форварда сборной Италии Чиро Иммобиле в матче с Бельгией (2:1):

«Смотрите на него! Он падает и отчаянно пытается получить пенальти, показывая: «Ох, я в агонии, я в агонии!» А потом мяч попадает в сетку, и Иммобиле уже в порядке. Чудесное исцеление!».

Перед первым голом сборной Италии в ворота бельгийцев Иммобиле проиграл позицию защитнику Яну Вертонгену и упал на землю с криками боли. Но когда его партнеры выиграли подбор и Николо Барела водрузил мяч в ворота Тибо Куртуа, то форвард встал и побежал праздновать забитый гол вместе с партнерами.

В плей-офф Евро-2020 Иммобиле пока не отличался забитыми мячами. Он забил по голу в ворота Турции и Швейцарии, и пока что сильно отстает от главных лидеров бомбардирской гонки.

Сборная Италии уверенно идет по сетке турнира, выигрывая всех соперников на своем пути. Следующий оппонент – сборная Испании в полуфинале. Жозе Моуриньо считает, что у «скуадра адзурры» больше шансов на победу.