Шотландия не далась! Англия не смогла обыграть соседа на Евро-2020
Линекер затроллил Англию и Шотландию после очного матча на Евро-2020
Команды выдали не самый яркий матч
Гари Линекер / Фото: Twitter
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер в своем Twitter с сарказмом прокомментировал нулевую ничью Англии и Шотландии во 2-м туре Евро-2020.
«Лучшая игра турнира пока что. Абсолютный триллер»
Отметим, что команды нанесли лишь по 1 удару в створ ворот соперника.
Напомним, в параллельном матче группы Хорватия и Чехия не выявили победителя (1:1).
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