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Лингард: «Моуриньо не любил, когда кто-то получает травму. Он и слышать об этом не хотел»

Вингер МЮ рассказал об отношениях с португальским тренером
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 октября 22:56
Лингард: «Моуриньо не любил, когда кто-то получает травму. Он и слышать об этом не хотел»
Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высказался о работе с Жозе Моуриньо, когда тот тренировал манчестерскую команду. Слова игрока приводит ВВС.

«Я только вернулся после ЧМ-2018, как травмировал пах. Я всегда много бегаю, 12-13 километров за матч. У этого есть последствия, но мне всегда удавалось заставить себя играть дальше. Но в этот раз все было иначе. Я не мог продолжать, я просто перестал бегать после нескольких матчей. Не мог тренироваться, не мог играть. Мое тело просто отказало мне в этом.

Тогда тренером был Жозе Моуринью, и, скажем так, он не любил, когда его футболисты получают травму. Он и слышать об этом не хотел.

Я сказал ему: «Босс, но это ведь не моя вина, не так ли?»

Но у нас в целом были хорошие отношения. Он был добр ко мне. Он доверял мне до этой ситуации с травмой, выпускал меня на важные матчи. Мы завоевывали трофеи, и он сделал меня победителем. Он просто умел найти в тебе эти ресурсы.

Также ему нравилось поддерживать личные отношения с игроками. Иногда я видел в смартфоне всякие сообщения от него – он просто был на связи. Сначала это казалось очень странным. Он звонил и спрашивал: «Привет, Джесси, как дела?» И я отвечал: «Эм, да все в порядке, отдыхаю, смотрю телевизор». Потом наступала неловкая пауза, и я спрашивал, как дела у него.

Это было забавно. И, честно говоря, это демонстрировало, насколько ему было не все равно.

Но в плане травм... Да, было тяжело. Он и слышать об этом не хотел».


Моуриньо тренировал МЮ в период с 2016-го по 2018-й годы.

Ранее Моуриньо рассказал, что сделает после завершения карьеры.

Петр Приходько
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Теги

Жозе Моуриньо Джесси Лингард

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