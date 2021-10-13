Лингард: «Моуриньо не любил, когда кто-то получает травму. Он и слышать об этом не хотел»

Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высказался о работе с Жозе Моуриньо, когда тот тренировал манчестерскую команду. Слова игрока приводит ВВС.

Тогда тренером был Жозе Моуринью, и, скажем так, он не любил, когда его футболисты получают травму. Он и слышать об этом не хотел.

Я сказал ему: «Босс, но это ведь не моя вина, не так ли?»

Но у нас в целом были хорошие отношения. Он был добр ко мне. Он доверял мне до этой ситуации с травмой, выпускал меня на важные матчи. Мы завоевывали трофеи, и он сделал меня победителем. Он просто умел найти в тебе эти ресурсы.

Также ему нравилось поддерживать личные отношения с игроками. Иногда я видел в смартфоне всякие сообщения от него – он просто был на связи. Сначала это казалось очень странным. Он звонил и спрашивал: «Привет, Джесси, как дела?» И я отвечал: «Эм, да все в порядке, отдыхаю, смотрю телевизор». Потом наступала неловкая пауза, и я спрашивал, как дела у него.

Это было забавно. И, честно говоря, это демонстрировало, насколько ему было не все равно.

Но в плане травм... Да, было тяжело. Он и слышать об этом не хотел».