Отбор на ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру благодаря дублю Лингарда
Лингард отклонил предложение МЮ о новой сделке
Следующим летом игрок сборной Англии может покинуть «Олд Траффорд»
20:40
Джесси Лингард / Фото - grandstandkitaХавбек Джесси Лингард отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о новом контракте. Об этом сообщает ESPN.
28-летний игрок сборной Англии остался на «Олд Траффорд», несмотря на то, что многие связывали его с возможным уходом из команды.
Действующее соглашение Лингарда с МЮ истекает летом 2022 года, а это значит, что потенциально он может уйти бесплатно следующим летом и не позволить «красным дьяволам» заработать на его продаже.
Летом этого года «красные дьяволы» оценили Лингарда в 25 млн фунтов и не нашел на него покупателя.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен вернуть обратно Джесси в Лондон.
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