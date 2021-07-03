Лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины

«Сине-желтые» покинули турнир на стадии четвертьфинала

Фото - УАФ

После разгромного поражения в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4) сборная Украины покинула турнир.

Поединок «сине-желтых» стал последним на данной стадии соревнований. Ранее из чемпионата Европы вылетели команды Швейцарии, Бельгии и Чехии.

Таким образом, Украина продержалась на Евро дольше 19 сборных. Позже команды Андрея Шевченко завершат борьбу за трофей лишь Италия, Испания, Англия и Дания, которые пробились в полуфинал.

Ранее наставник «сине-желтых» раскрыл причину поражения от команды «трех львов».