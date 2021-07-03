Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины
«Сине-желтые» покинули турнир на стадии четвертьфинала
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Фото - УАФ
После разгромного поражения в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4) сборная Украины покинула турнир.
Поединок «сине-желтых» стал последним на данной стадии соревнований. Ранее из чемпионата Европы вылетели команды Швейцарии, Бельгии и Чехии.
Таким образом, Украина продержалась на Евро дольше 19 сборных. Позже команды Андрея Шевченко завершат борьбу за трофей лишь Италия, Испания, Англия и Дания, которые пробились в полуфинал.
Ранее наставник «сине-желтых» раскрыл причину поражения от команды «трех львов».