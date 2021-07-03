Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Чехия - Дания 1:2 Окончен
22:00 Украина - Англия 0:4 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины

«Сине-желтые» покинули турнир на стадии четвертьфинала
Футбол Сборная Украины
01:21
Лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины
Фото - УАФ

После разгромного поражения в матче четвертьфинала Евро-2020 против Англии (0:4) сборная Украины покинула турнир.

Поединок «сине-желтых» стал последним на данной стадии соревнований. Ранее из чемпионата Европы вылетели команды Швейцарии, Бельгии и Чехии.

Таким образом, Украина продержалась на Евро дольше 19 сборных. Позже команды Андрея Шевченко завершат борьбу за трофей лишь Италия, Испания, Англия и Дания, которые пробились в полуфинал.

Ранее наставник «сине-желтых» раскрыл причину поражения от команды «трех львов».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Украина – Англия сборная Англии (футбол) сборная Дании (футбол) сборная Италии (футбол) сборная Испании (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Футбол Сборная Украины
00:58
Шевченко: «Даже если бы у нас были все игроки, было бы сложно повторить такой результат на Евро»
Шевченко: «Даже если бы у нас были все игроки, было бы сложно повторить такой результат на Евро»
Футбол Сборная Украины
00:39
С небес на землю. Англия разнесла Украину, остановив в 1/4 финала ее путь на Евро
С небес на землю. Англия разнесла Украину, остановив в 1/4 финала ее путь на Евро
Футбол Сборная Украины
3 июля 23:50
1
Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы
Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы
Футбол Сборная Украины
3 июля 23:10
Бущан: «Набили себе шишек в ЛЧ. Это помогло нам на Евро»
Бущан: «Набили себе шишек в ЛЧ. Это помогло нам на Евро»
Футбол Сборная Украины
3 июля 22:50
Стало известно, по какой причине Малиновский пропустил матч против Англии
Стало известно, по какой причине Малиновский пропустил матч против Англии
Футбол Сборная Украины
3 июля 22:25

Новости: Футбол

Прокол UEFA? В полуфинале Евро-2020 лишь сборные, проведшие дома все матчи группы
Прокол UEFA? В полуфинале Евро-2020 лишь сборные, проведшие дома все матчи группы
Евро-2020
01:44
Лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины
Лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины
Сборная Украины
01:21
Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Ярмоленко: «Несмотря на 0:4 с Англией, я горжусь тем, что играю за сборную Украины»
Сборная Украины
00:58
Шевченко: «Даже если бы у нас были все игроки, было бы сложно повторить такой результат на Евро»
Шевченко: «Даже если бы у нас были все игроки, было бы сложно повторить такой результат на Евро»
Сборная Украины
00:39
Определились обе пары полуфинала Евро-2020
Определились обе пары полуфинала Евро-2020
Евро-2020
00:08
С небес на землю. Англия разнесла Украину, остановив в 1/4 финала ее путь на Евро
С небес на землю. Англия разнесла Украину, остановив в 1/4 финала ее путь на Евро
Сборная Украины
3 июля 23:50
Евро 2020. Англия разгромила Украину. Как это было
Евро 2020. Англия разгромила Украину. Как это было
Евро-2020
3 июля 23:50
Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе
Защитник «Динамо» пожаловался на «дубовый» газон в спарринге на сборе
Украинская Премьер-лига
3 июля 23:32
Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы
Зинченко играет против Англии с повреждением, Кривцов покинул поле из-за травмы
Сборная Украины
3 июля 23:10
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости