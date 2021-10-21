Лишь один клуб, кроме «Динамо» и «Шахтера», пока не забил в текущей Лиге чемпионов

Украинские гранды возглавляют неутешительный список

Фото - Мальме

Завершился первый круг группового этапа Лиги чемпионов. 29 команд-участниц уже успели отличиться хотя бы одним голом.

При этом остается три коллектива, пока не забивавшие в текущем розыгрыше главного еврокубка. Это украинские «Динамо» и «Шахтер», а также шведский «Мальме».

Однако у представителей УПЛ по одному набранному очку против нуля у аутсайдера группы H. Наименьшее количество мячей пропустили киевляне – 6. У «оранжево-черных» – 7, у «бело-голубых» – 11.

Напомним, «Динамо» и «Шахтер» впервые в истории не забили ни одного мяча в ЛЧ после половины группового этапа.