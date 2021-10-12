Зинченко и Малиновский стоят дороже, чем весь их состав. Что представляет из себя сборная Боснии и Герцеговины

Наш сегодняшний соперник – темная лошадка

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Фото: Getty Images

Уже сегодня сборная Украины проведет встречу против Боснии и Герцеговины в рамках отбора на ЧМ-2022.

Наш сегодняшний соперник – настоящая темная лошадка, которая может дать бой фавориту, но оступиться в матче с аутсайдером. Действительно, Босния и Герцеговина – для многих загадочная и не слишком известная сборная, которую, тем не менее, мы опасаемся. Попробуем немного разобраться в этой команде.

Босния и Герцеговина – молодая футбольная страна

Босния и Герцеговина на ЧМ-2014 / Getty Images Босния и Герцеговина на ЧМ-2014

Босния и Герцеговина – типичный середняк европейского и мирового футбола. Эта сборная находится на 57-м месте в рейтинге FIFA. Украина расположилась гораздо выше – на 30-м, хоть мы и позиционируем боснийцев как плюс-минус равного себе соперника. Интересно также то, что сборная Финляндии, которую мы котировали ниже Боснии, находится выше боснийцев в таблице сборных на 2 позиции – финны 55-е.

Главное достижение в истории сборной Боснии и Герцеговины – участие в финальной части ЧМ-2014 в Бразилии. Тогда в группе с Аргентиной, Нигерией и Ираном балканцы заняли третье место и не пробились в 1/8 финала, набрав в группе 3 очка в трех матчах. Эти три очка боснийцы добыли в последнем туре против Ирана, тем самым оставив соперника на 4-м месте в группе. ЧМ-2014 – единственный крупный турнир в истории сборной Боснии и Герцеговины.

Что касается последнего розыгрыша чемпионата Европы-2020, то боснийцы были очень близки к выходу в финальную часть, но уступили Северной Ирландии в плей-офф в серии послематчевых пенальти и остались за бортом турнира.

Такое нечастое появление на крупных турнирах очевидно: Босния и Герцеговина – молодая страна, которая стала членом FIFA лишь в 1996-м году, и членом UEFA с 1998-го. Первый отборочный цикл на крупные турниры команда начала проводить именно в 1996-м году – на ЧМ-1998.

Что по составу?

Главная звезда в истории сборной Боснии и Герцеговины – Эдин Джеко, который является и капитаном команды. 35-летний форвард до сих пор в строю и точно сыграет против Украины. Джеко также рекордсмен по количеству матчей в составе сборной – таких у него уже 117. Кроме того, еще и лучший бомбардир в истории сборной – 60 голов в активе наконечника атак.

У Боснии и Герцеговины, как и у Украины (речь о Малиновском), на этот сбор не вызван один из лидеров – Миралем Пьянич. Правда, похоже, карьера хавбека уже пошла на спад, ведь с нового сезона экс-игрок «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» выступает за «Бешикташ». Тем не менее, Пьянич все равно является знаковым футболистом для своей национальной команды, и его отсутствие – на руку Украине.

В целом, если опираться на данные авторитетного портала Transfermarkt, то сборная Боснии и Герцеговины серьезно уступает Украине по общей стоимости состава. В 53,5 миллиона оценивается состав нашего соперника, который готовится к матчу во Львове. Наша команда даже без дорогостоящих Малиновского (30 миллионов) и Зинченко (28 миллионов) оценивается в 125 миллионов евро. Интересно, что общая стоимость Малиновского и Зинченко (58 миллионов евро) выше, чем стоимость всего состава сборной Боснии и Герцеговины.

Но не всегда стоит верить цифрам. В составе нашего соперника есть лидеры в каждой линии. В защите – молодой центрбек «Мальме» Ахмедходжич и опытный латераль «Арсенала» Колашинац, в атаке феерит не только Джеко, а также есть форвард немецкого «Фрайбурга» Демирович, который, кстати, сейчас самый дорогой в команде (9 миллионов евро). Главный козырь в полузащите Пьянич, как мы уже вспоминали, на этот сбор не вызван.

Интересно, что в составе Боснии и Герцеговины есть лишь один представитель внутреннего чемпионата своей страны – это Айдин Нукич, который играет за «Тузлу Сити». Все остальные члены команды выступают за границей.

В какой футбол играет наш соперник?

Схема игры сборной Боснии и Герцеговины очень близка к схеме игры сборной Украины при Петракове. К примеру, задачи футболистов на поле у двух команд практически идентичны, только боснийцы играют в два форварда, а Украина – в одного. Базовая расстановка боснийцев – 3-5-2, с тремя центрбеками, двумя латералями, которые располагаются высоко, практически возле хавбеков, тремя центральными полузащитниками и двумя форвардами.

Расстановка футболистов сборной Боснии и Герцеговины (справа) во время последнего матча отбора ЧМ-2022 против Казахстана (2:0)

Если говорить о стиле игры, то здесь также есть общие моменты с Украиной. Боснийцы любят контратаковать и комфортнее себя чувствуют при игре вторым номером. Главный тренер команды Ивайло Петев (который работает в команде с начала 2021-го года) пытается поставить динамичный футбол с быстрым переходом из обороны в атаку. Боснийцы не любят возиться с мячом, а как можно скорее пытаются доставить его в финальную треть соперника.

Как Босния и Герцеговина играет в нашей группе?

И если учесть результаты, то видно, что Боснии и Герцеговине, как и нам, было проще играть с Францией, нежели мучиться с Финляндией и Казахстаном.

Босния и Герцеговина провела уже 5 матчей в группе. Дважды сыграла с Францией и Казахстаном, один раз с Финляндией и еще не встречалась с Украиной.

На выезде боснийцы сумели отобрать очки у французов (1:1), а вот в родных стенах – уступили (0:1). Также Босния, как и Украина, на своем поле допустила осечку в матче с Казахстаном (2:2), но во второй раз на выезде обыграла соперника (2:0). С финнами в единственном матче (2:2) боснийцы сыграли вничью – это было на выезде.

Чего нам ожидать от матчей против боснийцев?

Самое интересное то, что от сегодняшнего матча можно ожидать чего угодно, поскольку боснийцы – непредсказуемый соперник. И пока даже сложно точно прогнозировать, будут ли они играть первым номером, или отдадут мяч нам.

Фаворитом встречи у букмекеров является сборная Украины, и это можно объяснить тем, что кадровый ресурс нашей команды все же выглядит предпочтительнее.

Скорее всего, игра будет напоминать шахматную партию. Босния явно хорошо изучила игру сборной Украины и видела, что наша команда может сделать с соперником, который оголяет тылы, как это делала Финляндия. Боснийцы не будут спешить, повторять ошибки финнов, и наверняка будут держать оборону, которую достаточно непросто вскрывать. Тем более, Украина этого делать не любит. Вряд ли в матче против Боснии мы увидим много голов.

Интересно, что соперники еще ни разу не встречались: ни на официальном уровне, ни в товарищеских матчах. Пока что для нас сборная Боснии и Герцеговины – загадочный фрукт.

Матч Украина – Босния и Герцеговины начнется в 21:45. Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина.