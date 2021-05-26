«Ливерпуль» не станет выкупать Кабака у «Шальке»
«Ливерпуль» договорился о переходе защитника «Лейпцига»
Конате будет играть в АПЛ
12:11
Фото: Sky Germany
«Ливерпуль» близок к подписанию контракта с защитником «Лейпцига» Ибрагимом Конате.
Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. «Красные» согласились на условия немцев, сообщает Goal.com.
Контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. Примечательно, что Конате не является ключевым игроком «быков». Он провел лишь 14 матчей в прошлом сезоне.
Также «Ливерпуль» откажется от выкупа игрока «Шальке».
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