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«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020

Англичане хотят усилить центр поля
Футбол Серия А (Италия)
12:24
«Ливерпуль» готов выложить 70 миллионов за победителя Евро-2020
Николо Барелла / фото - Read Liverpool

Полузащитник сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла привлек внимание «Ливерпуля», сообщает La Repubblica.

Мерсисайдцы готовы выложить за хавбека 70 миллионов евро, ведь лично тренер «красных» Юрген Клопп хочет видеть игрока у себя в составе. Немец видит Бареллу идеальной заменой для ушедшего в ПСЖ Жоржиньо Вейналдума.

К тому же, Николо здорово проявил себя в минувшем сезоне, став одним из главных ключиков к долгожданному чемпионству «Интера», а также, взяв со сборной Италии Евро-2020.

«Нерадзурри» не горят желанием расставаться с игроком, но такая внушительная сумма может заставить их задуматься. Тем более, владельцы клуба испытывают финансовые трудности, из-за которых команду покинул тренер Антонио Конте.

В прошедшей кампании 24-летний хавбек провел за «Интер» 46 матчей во всех турнирах, где отметился 3 голами и 13 результативными передачами.

На Евро-2020 игрок также сыграл важную роль в триумфе своей команды, сыграв 6 игр, и отметившись тремя голевыми действиями.

Напомним, «Интер» сыграет контрольный матч с киевским «Динамо».

Павел Харченко
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Ливерпуль Интер Николо Барелла

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