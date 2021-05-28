«Ливерпуль» интересуется игроком «Милана»

«Красные» ищут, кем усилить линию атаки

Хакан Чалханоглу / фото - Goal

«Ливерпуль» попытается подписать атакующего полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу, сообщает Calciomercato.

Официального предложения от мерсисайдцев еще не поступало, но они будут внимательно следить за ситуацией вокруг 27-летнего турка, чей контракт истекает этим летом.

Чалханоглу пополнил ряды «россонери» в 2017 году, перейдя из «Байера» за 23 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник показывал стабильную и уверенную игру в составе миланского клуба, в сумме записав на свой счет 21 гол и результативную передачу в 41 матче.

Напомним, «Ливерпуль» подпишет защитника «Лейпцига» Конате в течении 48 часов.