«Ливерпуль» хочет продлить контракт со своим лидером на длительный срок

«Мерсисайдцы» намерены сохранить одну из своих главных звезд

Фото - ФК Ливерпуль

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может надолго задержаться в клубе. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «красные» готовы предложить сенегальцу контракт на четыре года. Его текущее соглашение подходит к концу летом 2023 года.

Мане присоединился к «Ливерпулю» в 2016 году. С тех пор он провел за клуб 222 матча, отличившись 99 голами и 43 результативными передачами.

Ранее «мерсисайдцы» разгромили «Лидс» на выезде (3:0).